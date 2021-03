Raed Arafat: La acest moment nu s-a pus în discuţie carantinarea Bucureştiului (VIDEO)

Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că nu se pune problema ca Bucureștiul să intre în carantină.

"La acest moment nu s-a pus în discuţie carantinarea Bucureştiului", a afirmat Raed Arafat.

"Mâine, la ședința Comitetului Județean pentru situații de urgență se va decide prelungirea măsurilor restrictive aflate deja în vigoare, nu pentru a decide carantinarea Bucureştiului", a mai spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

Referitor la munărul de paturi, Raed Arafat a precizat că "s-a lucrat intens cu ministerul Sănătăţii. La Bucureşti s-au suplimentat paturile ATI "

