Secretarul de stat Raed Arafat a discutat, în direct pe B1 TV despre respectarea normelor sanitare, în contextul pandemiei de COVID-19. El a adus în discuție și subiectul teraselor și al angajaților din domneiul HoReCa.

El a ținut să lămurească exact cum sunt definite în mod corect terasele, abordând și problema agenților comerciali care încearcă să „păcălească” normele sanitare în restaurante sau cafelene. Referitor la terasele care au încercat să își monteze pereți transparenți din poliplan, Arafat atrage atenția asupra faptului că „Hotărârea de Guvern prevede clar că acestea nu mai sunt terase și sunt spații închise. Rolul agenților de Ordine Publică, inclusiv DSP-urile și DSV-urile, este să le amendeze și să le închidă. Acolo trebuie să fie luate măsuri. Trebuie să verifice și să vadă ce înseamnă terasă în spațiu deschis, iar dacă nu sunte respectate regulile să le aendeze sau să le închidă. Noi dispunem reguli, regulile acestea nu sunt respectate, iar mai departe începe să crească numărul de cazuri”, a precizar Arafat, în direct pentru B1 TV.

Referitor la terasele care devin locuri din ce în ce mai aglomerate, mai ales pentru că existe posibilitatea încălzirii în seszonul rece, șeful DSU a explicat:

„Hotărârea de Guvern este foarte clară. Intenționat în Hotărârea de Guvern am introdus definiția spațiului deschis și ce înseamnă un spațiu închis, care să fie bazată pe o definiție din lege. Am luat în HG definiția din Legea Fumatului. Din momentul în care are deja figura despre care vorbiți, are pereți și acoperiș, nu poți să spui că este terasă, doar pentru că este în afara localului, este tot spațiu închis, chiar dacă are pereți transparenți. Terasa trebuie să fie în aer liber, iar aerul să circule concret acolo. Păcăleala asta o vedem din păcate și știu că s-au luat măsuri. Trebuie să fie mereu vigilență pe acest aspect”, a declrat secretarul de stat Raed Arafat, în direct pentru B1 TV.