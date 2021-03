Raed Arafat: Lucrăm prin detașare și prin mutarea personalului către zonele cu presiune mai mare. Suntem într-un vârf, iar asta necesită un efort mai mare (VIDEO)

Secretarul de Stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit despre criza de personal din secțiile de Terapie Intensivă și a anunțat că se fac detașări pentru rezolvarea problemelor. În acest context, oficialul și-a exprimat speranța că și populația, despre care de asemenea spune că resimte presiunea de multă vreme, „va face un efort cel mai probabil pentru a preveni răspândirea și a respecta niște reguli în plus”.

