Raed Arafat: Lumea trebuie să înceapă deja să se vaccineze împotriva gripei sezoniere. Cu asta putem limita răspândirea virusului, dar și asocierea lui cu SARS-CoV-2 (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat sâmbătă, pentru B1 TV, că românii, mai ales cei din categoriile de risc, ar trebui să înceapă deja să se vaccineze împotriva gripei sezoniere. Aceasta este ca mai bună modalitate de prevenire a virozelor și gripei. În plus, reduce și asocierea virusului gripal sezonier cu coronavirusul.

Arafat a mai ținut să remarce faptul că regulile menite să prevină răspândirea SARS-CoV-2 sunt la fel de utile în a preveni răspândirea virusului gripal.

