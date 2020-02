Măștile de protecție nu se mai găsesc în farmacii. Arafat: „E o problemă generală, poate chiar pe plan mondial” (VIDEO)

Speriaţi de epidemia de gripă din ţara noastră şi de coronavirus, românii au golit farmaciile în căutare de măști de protecție. Stocurile sunt epuizate, iar pe internet măștile au ajuns să se vândă la prețuri de peste 100 de ori mai mari, informează B1 TV. Medicii atrag însă atenția că, indiferent de preț, toate măștile sunt de unică folosință, iar după 3-4 ore trebuie înlocuite.

Epidemia de gripă și iminenta apropiere a virusului ucigaș din China au produs panică și în țara noastră. În farmacii, nu se mai găsesc măști de protecție. O situație cu care se confruntă deja și alte țări din Europa.

