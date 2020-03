Raed Arafat: Măsura interzicerii adunărilor publice de peste 100 de persoane nu se aplică în cazul centrelor comerciale și hipermarketurilor, dar vizează cinematografele din mall-uri (VIDEO)

Comitetul pentru Situații Speciale de Urgență a decis, miercuri, restricționarea activităților culturale, științifice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise cu participarea a peste 100 de persoane, până la 31 martie. Totul, în contextul răspândirii cazurilor de infecție cu noul coronavirus.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a precizat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că măsura nu se aplică centrelor comerciale, hipermarketurilor sau mall-urilor, dar este valabilă pentru cinematografe.

”Măsura interzicerii adunărilor cu peste 100 de persoane nu se aplică centrelor comerciale, hipermarketurilor, mall-urilor, dar se aplică cinematografelor din mall-uri, care nu au voie peste 100 de persoane, ci sub 100 de bilete”, a declaat Raed Arafat.

