Raed Arafat: Măsurile de prevenire sunt unica soluție. Acestea nu ne scutesc 100% de infecția cu coronavirus, dar reduc riscul la maxim (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, vineri, că respectarea măsurilor stabilite de autorități reprezintă singura modalitate de a ne projeja de coronavirus. Arafat a precizat că nu există măsură de prevenție 100%, dar măcar igiena, masca și distanțarea socială ne ajută să reducem la minim riscul de infectare cu SARS-CoV-2.

„Ca cifre, România nu stă cel mai prost în acest moment. Sunt țări mult peste România. Am avut discuții cu colegii din Olanda, din Italia și toți au aceleași temeri ca noi. Toți se confruntă cu aceeași rezistență care apare din ce în ce mai mult împotiva purtării măștii, împotriva regulilor.

Aici trebuie explicat tot mai mult populației că e, din păcate, unica soluție. Măsurile de prevenire sunt soluția. Nu putem opri virusul, virusul nu știe legi, nu știe nimic. Virusul e prezent. Ne protejăm, e bine, nu, el își face treaba mai departe, și infectează pe cei care nu respectă lucrurile astea.

Chiar și unii care le respectă se infectează, adică nu există o prevenire 100%. Nu putem spune niciodată că dacă am purtat mască și m-am dezinfectat pe mâini sunt, să spunem, scutit 100% de infecție, dar reduc riscul la maxim și șansa devine mult mai mică să mă infectez”, a explicat Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.