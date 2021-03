Raed Arafat: Măsurile de weekend se vor aplica și în timpul săptămânii în Capitală dacă ajunge la o incidență de 7,5 / Avem o lumină la capătul tunelului - vaccinarea (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit despre restricțiile anti-coronavirus din țară, luni, pe B1 TV, și a declarat că măsurile pentru combaterea pandemiei „nu sunt gândirea unei singure persoane”, precum și că acestea au fost comparate cu cele implementate în alte țări. Oficialul, care a vorbit și despre situația din Capitală, a adăugat că înțelege că populația este obosită, însă a subliniat că, spre deosebire de anul trecut, „avem o lumină la capătul tunelului”, campania de vaccinare anti-COVID-19.

