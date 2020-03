Raed Arafat: Medicul sau unitatea medicală decid unde pot să limiteze activitatea pentru a nu expune pacienții și personalul medical (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat marți seară că medicii vor decide în perioada urmatoare în ce măsură vor limita activitatea din unitățile medicale. Asta în contextul emiterii ordinului pentru instituirea măsurilor necesare limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus, la nivelul unităților sanitare publice și private, potrivit căruia se suspendă internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești, care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate.

Arafat a spus că nu se pot anula nașteri programate sau alte cazuri în care pacienții trebuie să se prezinte la un consult obligatoriu.

”Luni am emis un ordin prin care am stabilit suspendarea începând cu 24 martie, pe o perioadă de 14 zile, a internărilor pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă o urgență și pot fi reprogramate, precum și consultațiile programate sau programabile în structurile ambulatorii ale acestora, în toate unitățile spitalicești publice și private.

Un motiv pentru emiterea acestui ordin este să protejăm pacienții a căror terapie poate fi amânată în următoarele 14 zile. Doi - să eliberăm locurile din spitale. Trei – acolo unde este posibil, medicii să nu mai vină zilnic la spital și să vină în ture și în gărzi programate. Înseamnă că reducem expunerea medicilor și o parte din ei pot să rămână o perioadă acasă și să vină doar în tură sau în gardă.

În ordin am solicitat și în termen de 48 de ore să fie externați toți pacienții care nu reprezintă urgențe și caare nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în regim spitalicesc. (...)

Medicul sau unitatea medicală decid unde pot să limiteze activitatea pentru a nu expune pacienții și personalul medical. Acest lucru nu poate fi stabilit la nivelul ordinului, dar poate fi adaptat de fiecare unitate și pentru fiecare pacient”, a explicat Raed Arafat.

