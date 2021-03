Raed Arafat: Multă lume stă acasă până e chiar într-o stare gravă. Dacă ești pozitiv COVID, trebuie să consulți medicul de familie imediat! Dacă ajungi cu oxigenarea la 92-93%, e un moment deja limită (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat luni seară, pentru B1 TV, că este esențial ca persoanele testate pozitiv cu coronavirus să ceară ajutorul medicilor și să ia medicamentele ce le sunt prescrise de specialiști. Dacă doar stau acasă și nu consultă doctorii, boala ar putea evolua până într-un stadiu în care va fi extrem de greu de tratat. „Dacă încep simptomele și începi să fii cu oxigenarea la 92-93%, e un moment deja limită”, a mai susținut șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Posibilitatea efectuării testelor antigen rapide în farmacii, măsură luată în calcul la Ministerul Sănătății, „va ajuta clar la descoperirea celor pozitivi, ca să se carantineze la domiciliu. Cclar dacă se fac testele, trebuie raportate și să fie un mecanism”, a declarat Arafat.

Șeful DSU a insistat că persoane care primesc rezultat pozitiv al testului COVID trebuie să ia legătura cu medicul de familie, să ceară ajutorul și să urmeze tratamentul. Dacă evită să facă aceste lucruri, boala ar putea avansa până la un stadiu în care va fi extrem de greu de tratat.

