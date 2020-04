Raed Arafat, noi clarificări: Nu au fost suspendate sau oprite ambulatoriile și activitățile din spitale, iar casele de asigurări nu pot refuza decontarea serviciilor (VIDEO)

Nu au fost sistate ambulatoriile și nu au fost suspendate sau oprite nici activitățile din spitale, doar că s-a dat medicului alegerea de a opera un pacient acum sau peste o lună, în cazurile non-urgente, a afirmat Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, care a mai subliniat că decontarea serviciilor nu poate fi refuzată de către casele de asigurări.

„Mă refer la ordinul care a fost emis, ordinul comandantului acțiunii, în 7 aprilie 2020, care a stârnit mai multe reacții publice. Ordinul care a prelungit ordinul care a fost emis în 23 martie 2020, prin care s-a decis reducerea activității medicale doar la cazurile obligatorii, urgențe sau cazuri care necesită tratament în continuare, fără întrerupere. În rest, ordinul prevede amânarea cazurilor cronice, care pot să fie amânate. Din ce am văzut, din discuții, multă lume a interpretat sau a încercat să interpreteze acest ordin că este o sistare a întregii activități, cu excepția urgențelor. Ordinul nu prevede acest lucru. Nu au fost sistate ambulatoriile, nu au fost suspendate, nu au fost oprite nici activitățile din spitale, doar că s-a dat medicului alegerea de a opera un pacient acum sau peste o lună, când este mai sigur în mod deosebit pentru pacientul respectiv”, a explicat Raed Arafat.

Demnitarul a mai adăugat că „sunt afecțiuni care necesită continuarea tratamentului și astăzi, și în situația actuală, și aceste afecțiuni nu vor fi afectate, precum: tratamentele oncologice, femeile gravide care necesită controale, persoanele care au probleme care apar și care necesită consult medical și necesită investigații care nu pot fi amânate. În același timp sunt și afecțiuni, și dau exemple, precum proteza de șold, care poate fi amânată o lună în majoritatea cazurilor, sau alte operații care pot fi amânate, și motivul este dublu aici. Unu, ca să păstrăm locuri libere în spitale și să putem să absorbim numărul care vine de pacienți suspectați sau confirmați cu COVID-19. Doi, ca să protejăm pacienții de a intra în spitale unde pot fi expuși acestei boli, dar mai este și un alt motiv, ca să protejăm spitalele de pacienții asimptomatici, care chiar dacă s-ar testa negativ la intrarea în spital, nu înseamnă că nu devin pozitivi după două sau trei zile dacă sunt în perioada de incubație. Deci este o logică în spatele acestui ordin și sper că toți colegii au înțeles această logică. Nimeni nu îi oprește de la a trata pacienții, dar necesită o responsabilitate din partea lor de a nu încărca spitalele și sistemul sanitar cu cazurile care pot fi amânate, și de a nu pune în risc viața pacienților prin a-i trata în această perioadă dacă situația poate fi amânată.

„În rest nu există alt impact și casele de asigurări, că am auzit și acest lucru, nu au cum să refuze decontarea la ambulatorii, pentru că casele de asigurări trebuie să deconteze serviciile care se prestează, pentru că noi nu am suspendat această activitate”, a conchis Raed Arafat seria de clarificări.

