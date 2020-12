Raed Arafat: Noua tulpină de coronavirus poate să crească brusc numărul celor infectaţi. Apariția mutațiilor e un lucru normal, unele pot fi minore, altele majore

Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a precizat, la Digi 24, că nu crește șansa ca persoanele care se îmbolnăvesc cu noua tulpină să aibă o formă mai gravă, însă are o contagiozitate mai mare.

„Tulpina are o contagiozitate mai mare. Nu înseamnă că crește șansa că cei care se îmbolnăvesc să aibă o formă mai gravă prin noua tulpină. Noua tulpină se pare că duce la simptomele şi la semnele şi la procentele de agravare pe care le are şi tulpina care e predominantă şi pe care am şi avut-o până acum”, a spus Raed Arafat, la Digi24.

„Dar faptul că se răspândeşte mult mai repede, faptul că există şansa ca răspândirea ei să fie cu 70 la sută mai agresivă ca şi infecţiozitate, normal, poate să crească brusc numărul celor infectaţi”.

Acesta a vorbit și despre suspendare zborurilor în şi dinspre Marea Britanie.

„Şi unele ţări au luat aceste măsuri pe 10 – 14 zile, altele pe 48 de ore, în aşteptarea unei analize mai clare şi a unei eventuale decizii la nivel european. De exemplu, Franţa a luat o decizie de a închide transporurile aviatice, dar şi terestre şi feroviare, până ce în 48 de ore să se ajungă la o analiză mai amplă şi la o decizie mai clară pe acest domeniu. Noi am luat decizia pe 14 zile, sunt ţări care au luat decizia pe 10 zile şi sunt ţări care au luat decizia pe perioade mai scurte”, a mai declarat secretarul de stat.

„Urmează să analizăm situaţia. Dacă vedem că această situaţie nu mai necesită aceste măsuri, noi putem să renunţăm la ele. Dacă vedem, totuşi, că această situaţie necesită măcar păstrarea carantinării faţă de cei care vin din Marea Britanie, acest lucru va fi păstrat”, a mai declarat Arafat.

Apariția mutațiilor e un lucru normal

„Apariția mutațiilor e un lucru normal, unele pot fi minore, altele majore. La acest moment, această mutație nu are impact asupra schimbării gravității cazului în care cel infectat să fie mai grav, dar duce la răspândirea mai rapidă și asta poate avea impact asupra sistemului sanitar", a spus el.

O nouă variantă de COVID-19, cu 70% mai transmisibilă, identificată în Marea Britanie

Premierul britanic a anunțat sâmbătă că noua tulpină de coronavirus identificată în țară este cu până la 70% mai infecțioasă.

„Cu inima grea trebuie să vă spun că nu putem continua planurile de Crăciun aşa cum erau. Consider sincer că nu există altă alternativă”, a spus Boris Johnson, menționând că Londra și sud-estul Angliei, vor fi plasate într-un nou nivel de restricții, nivelul 4.

Începând de miercuri, Londra şi mai multe comitate învecinate vor trebui să-şi închidă barurile şi restaurantele, va fi limitată şi mai mult socializarea, dar şcolile rămân deschise.

De asemenea, persoanelor din zona 4 le vor fi interzise reunirile cu alte persoane în perioada Crăciunului. Ceilalţi englezi îşi vor putea vedea prietenii şi rudele doar o zi. Planurile iniţiale includeau o relaxare de cinci zile a restricţiilor.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a confirmat că Marea Britanie a raportat noua tulpină, dar a adăugat că mutaţiile nu sunt neobişnuite, o opinie reiterată şi de alţi câţiva experţi.

„Am identificat o nouă variantă de coronavirus, care ar putea fi asociată cu răspândirea rapidă în sud-estul Angliei. Analizele iniţiale sugerează că această variantă creşte mai repede decât variantele existente.Trebuie să subliniez în acest stadiu că deocamdată nu există nimic care să sugereze că ar fi mai probabil ca această variantă să provoace o afecţiune gravă, iar ultimele date clinice arată că este foarte improbabil ca această mutaţie să nu răspundă unui vaccin”, a explicat ministrul britanic al Sănătăţii, Matt Hancock.

„Am observat în ultima săptămână o creştere foarte puternică, exponenţială, a virusului la Londra, Kent, în părţi din Essex şi Hertfordshire. Nu ştim cât de mult aceasta este din cauza noii variante (de SARS-CoV-2), dar, indiferent care ar fi cauza, trebuie să acţionăm rapid şi decisiv”, a mai indicat oficialul.