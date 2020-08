Raed Arafat: Nu pot să recomand deschiderea restaurantelor. Dacă se deschid, ce pot recomanda medicii sunt regulile foarte stricte (VIDEO)

După săptămâni întregi de creștere îngrijorătoare a numărului de infectări zilnice raportate, guvernanții susțin că a fost oprită această evoluție. Acum, se ia în calcul redeschiderea anumitor restaurante, în condițiile în care sectorul HoReCa pare a fi cel mai afectat de criza economică generată de coronavirus. Despre redeschiderea acestora a vorbit și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, marți seară, pentru B1 TV.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat, în ceea ce privește redeschiderea restaurantelor, că urmează discuții în acest sens și că el nu poate recomanda deschiderea acestora. De asemenea, acesta a mai spus pentru B1 TV că depinde și de oameni dacă vor alege să meargă în restaurante din momentul în care se vor redeschide.

„Urmează discuții în acest sens. Ele nu se iau de o persoană singură. Se discută în cadrul Grupului tehnico-științific, la nivel de experți, specialiști. Nu e vorba doar de aspecte medicale, de aici nu mă pronunț până nu se termină discuțiile și avem concuziile finale. (Ca medic, recomandați redeschiderea restaurantelor?) Nu pot să recomand deschiderea restaurantelor. Ce pot să vă spun e că dacă se deschid, ce pot recomanda medicii sunt regulile foarte stricte și în ce condiții se deschid. Dar nu cred că cineva vine să recomande să deschidem restaurantele. Nu poate fi o recomandare. Dacă se dorește deschiderea restaurantelor la un moment dat, putem spune condițiile pentru a reduce riscurile. Risc zero nu există. Apoi e iar la atitudinea populației, că una e să le deschizi și alta e dacă populația va merge acolo și în ce condiții va merge acolo, în spațiile închise vorbim. Încă sunt discuții, urmează să se ia o decizie finală. Recoamndările medicale vor fi modalitatea prin care se poate face asta cu cel mai mic risc posibil. Nu vreau să intru în subiect și să dăm drumul la speculații și, în final, să ne trezim că e așa sau altfel”, a declarat Raed Arafat pentru postul de televiziune B1 TV.

