Raed Arafat: Nu se pune problema unui lockdown la acest moment / Sărbătorile să fie cât mai mult în cadrul familiei restrânse / Unii încearcă să deschidă așa-zise terase cu pereți de sticlă, de cort (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, i-a îndemnat pe români să respecte regulile și recomandările de protecție sanitară. În acest moment, spune demnitarul, „nu se pune problema unui lockdown”, însă „nimeni nu poate exclude în viitor să se impună anumite adaptări ale măsurilor”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.