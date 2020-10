Raed Arafat: Nu se sună la 112 pentru că nu a răspuns DSP-ul. Din nou, fac apel la oameni - 112 să fie păstrat numai pentru urgențe! (VIDEO)

Raed Arafat le-a cerut din nou românilor să sune la 112 doar dacă au o urgență. Șeful DSU a venit cu precizarea în condițiile în care serviciul de urgență e deja suprasolicitat și e și mai mult pus la încercare de cei care sună fără a avea o problemă. Arafat a insistat că oamenii nu trebuie să apeleze la 112, de exemplu, pentru că nu li s-a răspuns la DSP, ci doar dacă au într-adevăr o problemă medicală.

„Există plan de creștere a numărului celor care preiau apeluri, la call center, și colaborarea cu alte entități care să preia apelurile, ca să degrevăm 112.

Din nou, fac apel la oameni: nu se sună la 112 pentru concedii, pentru întrebări simple, pentru oameni asimptiomatici sau foarte ușor simptomatici, care nu au reuști să ia legătura cu DSP.

112 să fie păstrat numai pentru urgențe. Dacă chiar te simți rău, nu poți respira bine, simți că ai o problemă, sună la 112, dar să suni la 112 că nu a răspuns DSP sau medicul de familie nu e potrivit. Normal, trebuie ajutată persoana respectivă, dar nu prin 112”, a declarat Raed Arafat.

