Raed Arafat: O cifră de 3.000 – 4.000 de cazuri pe zi înseamnă un impact major asupra capacităţilor din spitale şi secţiile de Terapie Intensivă / Sperăm ca Spitalul Malaxa să devină operațional săptămâna viitoare pe COVID

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a subliniat că la 3.000 – 4.000 de cazuri noi de COVID-19 pe zi capacitățile din spitale și secțiile de Terapie Intensivă resimt un impact major. Oficialul a spus că speră ca Spitalul Malaxa să devină operațional pe problema COVID-19 în cursul săptămânii care începe de mâine, precizând totodată că Spitalul Colentina va primi pacienți infectați cu coronavirus pe toate locurile pe care le are.

Precizările făcute duminică de Raed Arafat, șeful DSU

„Una din măsurile de care a declarat şi domnul prim-ministru că este sub analiză este măsura de restricţionare a circulaţiei, a mişcării după o anumită oră în noapte, cum au făcut unele ţări precum Franţa. Este o măsură în analiză, să vedem dacă se va impune, în ce condiţii şi pe ce localităţi se va impune în sensul în care să se reducă mişcarea după o anumită oră în noapte până dimineaţa”, a afirmat Raed Arafat, duminică, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a explicat că la 3.000 – 4.000 de cazuri noi de COVID-19 pe zi capacitățile din spitale și secțiile de Terapie Intensivă resimt un impact major

„O cifră de 3 – 4.000 pe zi înseamnă un impact major asupra capacităţilor din spitale şi secţiile de Terapie Intensivă. S-ar putea să însemne anumite măsuri speciale la nivel sanitar, la nivelul spitalelor în mod deosebit. Aţi văzut recent că am adăugat spitale, după discuţiile pe care le-a avut domnul ministru Tătaru şi la care am participat şi eu împreună cu mai multe spitale din Bucureşti, s-au alocat în plus paturi de terapie intensivă, avem Spitalul Malaxa care va intra ca spital COVID şi aşteptăm doar unele măsuri în interior şi sperăm că în cursul acestei săptămâni va deveni un spital operaţional pentru problema COVID, păstrând ambulatoriul lui accesibil populaţiei generale şi doar în interiorul spitalului va fi destinat COVID pentru pacienţii care au nevoie de oxigen, de terapie intermediară sau de Terapie Intensivă”, a adăugat Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că Spitalul Colentina va primi pacienţi cu COVID-19 pe toate locurile pe care le are.

„Spitalul Colentina, pe care noi l-am desemnat ca spital COVID, dar încă mai avem până ajungem la capacitatea maximă de primire, dar sper să îl vedem cât mai repede să primească pe toate locurile pe care le are pacienţi COVID care au nevoie de asistenţă medicală alta decât ce pot să primească numai la domiciliu din partea medicului de familie sau printr-o reţetă care să o primească şi să fie trataţi la domiciliu. Una din măsurile la care putem ajunge, şi Belgia a ajuns la ea, este o măsură a restricţionării unor activităţi selective pentru a putea primi cazurile mai multe care ajung acum pe linia COVID pentru o perioadă scurtă de timp până se stabilizează situaţia. Nu am pus această problemă acum să luăm astfel de decizii, dar oricând poate să fie obligatorie prin modul în care evoluează situaţia”, a mai spus demnitarul.

Raed Arafat a vorbit și despre problema lipsei personalului medical, context în care a menționat că Guvernul va da o ordonanţă de urgenţă prin care medici rezidenţi vor fi angajaţi temporar, iar apoi vor putea fi transferaţi pe posturile vacante fără concurs.

„Un alt aspect este resursa umană şi poate că aţi auzit că la nivelul Guvernului s-a citit într-o primă lectură ordonanţa de urgenţă care prevederea crearea unui corp de medici, ţinta sunt medicii care au terminat specialitatea şi nu au loc de muncă, aici vorbim de ATI, urgenţă, infecţioase, epidemiologie, radiologie, pneumologie. Urmează ca aceşti medici să îi angajăm temporar, pe câteva luni în cadrul spitalului MAI, vor fi sub coordonarea directă a direcţiei de sănătate publică şi vom reuşi poate să îi trimitem unde avem lipsă de medici, urmând ca la finalul perioadei respective ei să aleagă unde vor meargă şi să fie transferaţi pe posturile vacante pe care le aleg fără să mai primească să dea concurs”, a mai declarat Raed Arafat.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, 3.855 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național. Potrivit datelor prezentate de autorități, Bucureștiul a contabilizat 555 de îmbolnăviri nou depistate.