Raed Arafat: Oamenii să îşi calculeze că vor face vacanţa în România / S-ar putea să se impună şi alte restricţii dacă ne trezim cu un număr exploziv de cazuri de coronavirus (VIDEO)

Raed Arafat a declarat că românii ar trebui să se bucure de concedii în țară. Nu de alta, dar situația generată de pandemia de coronavirus este extrem de instabilă, iar ei riscă să nu mai poată controla lucrurile și să rămână blocați în aeroporturi. În plus, petrecând în România, vor ajuta și industriile locale. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a mai declarat că nu poate spune în momentul de față când va începe sezonul estival în România, dar cu siguranță nu pe 1 mai, deoarece este mult prea devreme. S-ar putea să se impună şi alte restricţii dacă ne trezim cu un număr exploziv de cazuri de coronavirus, a mai precizat acesta.

„Oamenii să îşi calculeze că vor petrece vacanţa în România, pentru că este mult mai uşor să lucrezi la acest lucru şi eviţi să stai blocat undeva printr-un aeroport. În plus, este un sprijin pentru industria noastră, care are nevoie de noi acum. Când va începe şi cum va fi, nu pot să vă spun până nu vedem evoluţia epidemiei. Clar, însă, nu din 1 mai. După 15 mai se vor anunţa măsurile şi se va şti aproximativ pe unde ţintim relaxarea unor măsuri pe partea turistică”, a declarat Raed Arafat, pentru Antena 3.

Șeful DSU a mai spus că din 2004 nu are vacanță: „Această problemă eu nu o am, dar asta nu înseamnă că nu îi înţeleg pe cei care vor să meargă în vacanţă”.

