Raed Arafat: Pandemia de coronavirus nu a trecut și s-ar putea să ne trezim că nici măcar nu am văzut ce e mai rău / Mulți nu au argumente științifice, dar aberează toată ziua și, din păcate, sunt crezuți (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit marți seară, pentru B1 TV, despre criza COVID-19 în România. După săptămâni întregi de creștere îngrijorătoare a numărului de infectări zilnice raportate, guvernanții susțin că a fost oprită această evoluție. Executivul dă asigurări că anul școlar, dar și alegerile locale se pot desfășura în deplină siguranță sanitară. Se ia în calcul și redeschiderea anumitor restaurante, în condițiile în care sectorul HoReCa pare a fi cel mai afectat de criza economică generată de coronavirus.

Declarațiile secretarului de stat Raed Arafat:

