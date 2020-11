Raed Arafat: Petrecerile, aniversările și sărbătorile sunt interzise / Nu putem să interzicem ceva în interiorul domiciliului, dar sfatul nostru este să se respecte regulile. Dacă vine cineva în vizită, să se poarte mască (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a îndemnat populația să respecte regulile de siguranță sanitară și acasă. „Nu putem controla locuințele”, a precizat oficialul, explicând că ar fi bine să se poarte mască de protecție și atunci când „vine cineva în vizită”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.