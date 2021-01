Raed Arafat: Probabil va fi o creștere a numărului cazurilor de coronavirus în următoarele 10 -15 zile. Sper să controlăm această creștere (VIDEO)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgențe, Raed Arafat, a declarat duminică seară, într-o intervenție pe B1 TV, că este de așteptat ca în următoarele 10-15 zile să existe o creștere a numărului cazurilor de infectare cu coronavirus, însă depinde cât de ușor va putea fi controlată aceasta.

”Va fi o creștere probabil a numărului cazurilor. Depinde cât de controlabilă va fi. O mare parte din populației a respectat recomandările, dar este și o parte din populație care nu a respectat recomandările, dovadă și amenzile date de Poliție. Este posibil să începem să vedem o creștere în următoarele 10 -15 zile.

Sper să controlăm această creștere pentru că indicatorii arată că presiunea pe sistemul sanitar a scăzut comparativ cu acum 2-3 săptămâni. Eu sper să o menținem așa”, a declarat Raed Arafat.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.