Raed Arafat, replică pentru cei care îl atacă: Legea nu da puteri supreme nici doctorului Arafat și nici unei alte persoane

Raed Arafat a transmis noaptea trecută, un mesaj pe Facebook, în care critică atitudinea oamenilor de a-l învinovăți pentru restricțiile adoptate în perioada pandemiei și mai ales pentru nou-adoptata lege privind carantinarea şi izolarea.

Secretarul de stat a făcut clar faptul că noua lege nu este creația lui în totalitate, iar atacurile împotriva lui sunt nejustificate.

"Nici nu s-a publicat Legea si au inceput atacurile impotriva ei si a persoanei mele parca eu sunt cel care a scris-o singur, a dezbatut-o singur si a votat-o singur. Incercarea de a lega cu orice pret numele meu de orice este negativ si orice este neplacut in relatie cu COVID-19 este evidenta, mai ales in ultima perioada", a scris Raed Arafat.

Termenul "comandantul acțiunii" nu va mai apărea în documente

Medicul a mai anunțat pe această cale și că termenul comandantul actiunii, folosit pentru a-l desemna pe cel responsabil de intervențiile la nivel județean, a fost schimbat deoarece a provocat revoltă și a fost catalogat ca fiind inventat.

"Am auzit cum cineva isi batea joc de un termen folosit de noi in ultima perioada, si anume “comandantul actiunii”, zicand ca este o inventie care nu se regaseste in legislatie. De fapt termenul se refera la persoana care coordoneaza integrat actiunea de raspuns si se regaseste in Hotararea de Guvern numarul 557 din 2016. Termenul se refera la cel care comanda interventia la nivel judetean, acesta fiind de regula inspectorul sef ISU sau chiar prefectul, iar la nivel national termenul se refera la seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau persoana care il inlcouieste, de regula aceasta fiind inspectorul general al IGSU. In cadrul noii legi, s-a dorit ca sa fie trecut direct seful DSU sau persoana desemnata in locul de a scrie comandantul actiunii, ce in final nu schimba modul de lucru stabilit in domeniul situatiilor de urgenta", a mai spus medicul.

Raed Arafat nu deține puterea supremă în ceea ce privește gestionarea pandemiei în România



Fondatorul SMURD a subliniat și faptul că această lege nu îi dă lui puteri depline de control asupra situației. El a dat și câteva exemple din noua lege prin care a arătat că deciziile privind carantinarea și izolarea nu îi aparțin în totalitate și nu deține puterea supremă în acest context.

"1. Internarea pacientului se face la recomandarea medicului si prin act emis de Directia de Sanatate Publica in cazul in care acesta refuza internarea iar medicul fiind de parerea ca acesta trebuie sa fie internat in cazul unei boli contagioase. Iar aici vorba nu este despre COVID 19, regula fiind una generala in cazul bolilor transmisibile. Deci dr. Arafat nu decide nimic in aceasta privinta. Protocoalele medicale sunt realizate de specialistii Ministerului Sanatatii si nu de DSU.

2. Carantinarea individuala a persoanelor suspecte se face de catre personalul Directiei de Sanatate Publica prin act emis pentru fiecare persoana, deci din nou nu dr. Arafat decide acest lucru, si nici nu da aprobarea in acest sens.

3. Izolarea la domiciliu a persoanelor pozitive poate fi decisa de medic in conditia in care riscul de a infecta pe alte persoane este redus. Din nou, nu dr. Arafat decide acest lucru", a subliniat Arafat.

Raed Arafat a afirmat clar că nu are puteri supreme și de decizie în ceea ce privește deciziile privind sănătatea publică în perioada pandemiei de COVID-19.

"Legea nu da puteri supreme nici dr.-ului Arafat si nici unei alte persoane. Doar ca aceasta ne permite sa putem actiona prompt si sa putem lua decizii bazate pe analize si recomandari fara pierdere de timp", a mai spus Arafat.

Ideea că măsurile de protecție sunt abuzive și nejustificate este o încercare de dezinformare și discreditare a autorităților

Potrivit mesajului transmis de Arafat, inducerea ideii că acțiunile luate pentru a preveni și opri răspândirea virusului sunt abuzive și nejustificate se încadrează la dezinformare și de discreditare a autorităților care fac tot posibilul ca românii să treacă cât mai ușor peste această criză sanitară.

“Incercarile de a spune ca tot ce se face in lupta cu acest virus este un abuz si nejustificat, incercand sa se lege acest aspect de o persoana sau doua, reprezinta o incercare de dezinformare a populatiei si de a mentine in continuare un curent de opinie negativ fata de orice actiune luata la nivel de autoritati.”

Legea carantinei și izolarii a trecut de Senat

Legea privind carantina și izolarea a fost adoptată joi seară, de Senat, în calitate de cameră decizională. Urmează să treacă prin Parlament, iar după 2 zile va fi trimisă la promulgare, după care va fi publicată în Monitorul Oficial și își va exercita efectele după 3 zile.

Proiectul de lege a provocat dezbateri aprinse în spațiul public în ultimele zile. Adoptat pe 9 iulie de Camera Deputaților, cu o mai multe modificări făcute proiectului primit de la Guvern, legea a rămas, de atunci, blocată în Senat, care este forul decizional. Asta pentru că social-democrații au susținut, în repetate rânduri, că legea este una proastă și că este nevoie de mai multe dezbateri asupra acestui act normativ extrem de important pentru România. De asemenea, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, după ședința Comitetului Executiv al PSD de luni, că legea carantinării și izolării nu ar avea avizul Ministerului Justiției și că aceasta nu va fi votată până când premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, nu vor merge în Parlament să lămurească toate aspectele ”discutabile”.

În replică Guvernul l-a contrazis cu documente pe Marcel Ciolacu și a arătat că legea are avizul de la Ministerul Justiției. De asemenea, reprezentanții Palatului Victoria au transmis că premierul și membrii Cabinetului nu au fost chemați la dezbaterile din Parlament însă se vor prezenta la discuții dacă vor fi invitați.