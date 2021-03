Raed Arafat: România e printre primele țări europene în campania de vaccinare anti-COVID. Dacă ne concentrăm, poate vom reuși să relaxăm măsurile pe la vară, începutul toamnei (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat luni seară, pentru B1 TV, că România stă foarte bine la capitolul vaccinare anti-COVID-19, ba chiar e printre primele țări europene. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a mai afirmat că dacă vom continua în acest ritm și respectăm și restricțiile, acestea ar putea fi relaxate la începutul toamnei.

„Înțeleg foarte bine că populația e obosită și cu toții înțelegem asta. La toți viața a fost afectată. Toți am fost nevoiți să ne schimbăm modul de viață. Dar, spre deosebire de anul trecut, acum avem o lumină la capătul tunelului - vaccinarea. Cu cât vaccinăm mai mulți, cu atât ajungem la liman mai repede.

România, din fericire, dintre toate țările europene stă chiar foarte bine, printre primele țări în campania de vaccinare. Dacă ne concentrăm pe campania de vaccinare și continuăm cu măsurile pe care le avem și sperăm să ținem situația sub control, atunci vom ajunge mai repede ca alții la liman și poate că putem să relaxăm măsurile mai repede, pe la vară, începutul toamnei”, a declarat Raed Arafat, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.