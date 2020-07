Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), s-a prezentat, joi, la sediul DIICOT pentru a depune o plângere după ce a primit o amenințare cu moartea de la o persoană, pe Facebook, adeptă a teoriilor conform cărora noul coronavirus nu există.

„Am venit și am depus plângerea, de aici este treaba autorităților. Pentru un film care a fost postat public și prin postarea publică știută de toată lumea. (...) Eu sper să fie ok”, a spus Raed Arafat la ieșirea de la DIICOT.

În mesajul de amenințare, se spune despre Raed Arafat că ar fi comis „crime împotriva cetățenilor români” și că „a primit dreptul de a ucide în numele țării și poporului român”. Dupa ce postarea a fost mediatizată, barbatul a șters mesajul adresat secretarului de stat.

O anchetă a fost deschisă în acest caz.

Totodată, la ieșirea de la DIICOT, Raed Arafat a vorbit despre noul număr reciord de cazuri de infectare cu noul coronavirus din România – 777 de îmbolnâviri în ultimele 24 de ore.

„Mai îngrijorătoare este creșterea numărului de la terapie intensivă, avem 261 de pacienți, deci am depășit 260. Rămânem cu recomandarea către populație să respecte regulile de distanțare, să nu asculte campaniile care spun să nu porți mască sau să nu respecți aceste reguli. Este singura metodă prin care într-adevăr putem să limităm răspândirea virusului”, a spus Raed Arafat.

