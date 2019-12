UPDATE // Raed Arafat a precizat, miercuri seară, după accidentul din Capitală, că nu s-a întâmplat „nimic grav”.

„Cineva, dintr-o intersecție, a intrat un pic pe contrasens și a intrat un pic în noi când vorbea la telefon, din ce a observat șoferul care era cu mine în mașină, dar nu avem niciun fel de problemă”, a afirmat, într-o intervenție la Antena 3, Raed Arafat, care a mai precizat că impactul s-a produs pe partea stângă a mașinii în care se afla”.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a fost implicat, miercuri seară, într-un accident rutier, care a avut loc la intersecția străzilor Victor Manu cu Vatra Luminoasă, în sectorul 2 al Capitalei.

„Din informațiile pe care le avem până în aceste momente, nimeni nu a suferit răni. În speță, secretarul de stat Raed Arafat din cadrul MAI este într-o stare bună. Ce este însă de menționat, e că era pasager în mașina de serviciu, la volanul căreia se afla un șofer, atunci când s-a produs acest accident. Se pare că de vină ar fi fost celălalt șofer, al unui alt autoturism, care ar fi intrat pe contrasens”, a afirmat Gabriela Mihai, reporter B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Echipajele de poliție s-au deplasat la fața locului, pentru efectuarea cercetărilor de rigoare.



„Chiar dacă nu sunt persoane rănite, se pare că pagubele materiale sunt destul de însemnate”, a adăugat reporterul B1 TV.

