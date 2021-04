Raed Arafat: Sistemul continuă să fie sub presiune pentru că și cazurile se schimbă / UPU au funcționat foarte bine ca sistem de rezervă. Chiar dacă nu le numim paturi ATI, capacitatea de ventilație acolo a crescut semnificativ (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că pandemia de COVID-19 este „un dezastru”, dar că România „este foarte departe” de situația din debutul crizei sanitare, ca număr de paturi ATI, de ventilatoare și nu numai. Chiar și așa, spune el, sistemul continuă să fie sub presiune, iar acum există foarte multe cazuri de Terapie Intensivă.

Șeful DSU a vorbit și despre Unitățile de Primiri Urgențe, afirmând că acestea au funcționat „foarte bine ca sistem de rezervă”, în sensul în care, „chiar dacă nu le numim paturi de Terapie Intensivă, capacitatea de ventilație acolo a fost semnificativ crescută”.

Raed Arafat (DSU), despre situația din ATI și UPU, în contextul tragediei de la Spitalul Victor Babeș

Secretarul de stat a susținut o conferință de presă, luni seară, la Palatul Victoria, după tragedia de la Spitalul Victor Babeș din Capitală. Întrebat dacă se simte responsabil pentru lipsa de paturi de la ATI, Raed Arafat a răspuns: „Pandemia este un dezastru. Un dezastru – definiția lui este că ai cerere mult mai mult decât poți să oferi. Cu toate acestea, România a făcut față și dacă vedem unde eram la începutul anului trecut și unde suntem acum, și ca număr de paturi de Terapie Intensivă, și ca număr de paturi de Terapie intermediară, și ca ventilatoare, și ca oxigenatoare, și ca aparatură de ventilație neinvazivă, suntem foarte departe față de unde eram atunci. Sistemul continuă să fie sub presiune pentru că și cazurile se schimbă. Acum avem foarte multe cazuri de Terapie Intensivă care ne intră în sistem. Bolnavii vin tardiv la spital, unii dintre ei așteaptă acasă, fără oxigen, fără tratament, până nu mai pot și după care apar în spital, și asta face o presiune într-adevăr”, a declarat Raed Arafat, luni seară, în conferința de presă desfășurată la Palatul Victoria după tragedia de la Spitalul Victor Babeș din Capitală.

„Am reușit să creștem numărul paturilor de Terapie Intensivă – într-adevăr, n-am ajuns încă la 1.600 faptic funcționale, dar ieri eram cu peste 1.530 de pacienți în Terapie Intensivă. Lăsând la o parte că în România încă un sistem, totuși, a funcționat foarte bine ca sistem de rezervă și acesta este sistemul Unităților de Primiri Urgențe. Pentru că, dacă la Terapie Intensivă, totuși, n-am avut 1.600 de paturi, am avut mai multe, dar erau unele desemnate pentru cazurile non-Covid, care continuă să vină, că dacă am pune toate paturile de Terapie Intensivă, am sta foarte liniștiți, dar nu putem să le punem pentru că mai avem accidente rutiere, mai avem infarcte, mai avem accidente vasculare cerebrale, mai avem bolnavi în comă, bolnavi care se operează... Dacă vedem, sistemul de back up au fost Unitățile de Primiri Urgențe. Noi am crescut capacitatea de ventilație în Unitățile de Primiri Urgențe. Chiar dacă nu le numim paturi de Terapie Intensivă, capacitatea de ventilație acolo a fost semnificativ crescută. Un spital ca și Sfântul Pantelimon a putut să țină aproape de 18 pacienți intubați-ventilați sau ventilați pe CPAP, până să fie preluați. La fel Floreasca, la fel Universitarul, la fel Bagdasarul, spitalele județene de urgență, Mureș, Cluj. Toate acestea spitale, dacă la un moment dat nu s-a găsit loc, noi am avut loc și în Urgență și am reușit să ținem bolnavii în viață, și să le salvăm viața ducându-i către Terapie Intensivă când s-a eliberat un loc”, a adăugat Raed Arafat.