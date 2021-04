Raed Arafat: Sistemul e întins la maxim, dar greşeala cea mai mare e să stai acasă, să ai COVID-19 şi să aştepţi până nu mai poţi respira (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a declarat, luni noapte, că în ultima vreme s-au petrecut mai multe tragedii în spitalele din România, și a făcut referire la incendiile de la Piatra Neamț și ”Balș”, dar „în acelaşi timp nu putem să negăm faptul că sistemul a salvat foarte multe vieţi”. Arafat a insistat ca persoanele care primesc un rezultat pozitiv la testul COVID-19 să nu stea acasă până nu mai pot respira, ci să vorbească rapid cu medicul și, dacă e nevoie, să se interneze.

Raed Arafat: Sistemul sanitar e întins la maxim, încercăm să ajutăm pe toţi

„La numărul pacienţilor care au fost trataţi eu nu ştiu de incidente care să fie atât de repetitive. Într-adevăr, am avut tragedii, am avut Piatra Neamţ, am avut Balş, am avut situaţii cu care ne-am confruntat, dar în acelaşi timp nu putem să negăm că sistemul a salvat foarte multe vieţi. Şi la mortalitate, totuşi, cred că sistemul a făcut faţă foarte bine”, a declarat șeful DSU.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Arafat a insistat apoi că, la cum arată infrastructura spitalicească, sistemul sanitar românesc chiar a făcut față pandemiei.

El a precizat apoi că incidente au loc pentru că sistemul se află sub presiune.

„Sistemul e întins la maxim, încercăm să ajutăm pe toţi, dar greşeala cea mai mare e să stai acasă, să ai boala asta şi să aştepţi până nu mai poţi respira să vii la spital, că atunci într-adevăr singurul loc de care ai nevoie este terapia intensivă. Dacă ai veni la spital mai devreme, ai fi îngrijit mai devreme, poate ai evita să ajungi la ATI. Aşa că sfatul meu este ca dacă sunt pozitivi şi au orice simptom că nu respiră bine, că ceva nu merge bine, să consulte medicul”, a insistat Raed Arafat.

Se REDESCHID cluburile pe litoral în minivacanţa de 1 Mai? Vestea dată de ministrul Lucian Bode