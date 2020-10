Raed Arafat: Spitalele COVID ajung încet, încet la capacitate maximă, așa că celelalte trebuie să înceapă să preia din cazuri (VIDEO)

Raed Arafat a explicat de ce în toate spitalele trebuie create circuite speciale, astfel încât și acolo să fie tratați pacienții cu coronavirus care au simptome medii și severe. Acesta a precizat că va tot crește numărul bolnavilor, prin urmare spitalele COVID nu mai sunt suficiente, așa că trebuie să intervină și restul unităților medicale.

„Sunt spitale COVID în fiecare județ, dar s-ar putea ca, la un moment dat, să nu mai fie suficient, așa că va trebui să intrăm într-o altă etapă.

Deci spitalele COVID ajung încet, încet la capacitate maximă, așa că celelalte trebuie să înceapă să preia din cazuri. Nu vorbim aici de cele cu simptome ușoare sau fără, ci acele cazuri în care e nevoie de tratament și oxigen. Pentru acestea va trebui să ne pregătim cu locuri suplimentare. Trebuie să fie create circuite. Spitalele au epidemiologi proprii și trebuie să discute pentru a crea aceste circuite.

De exemplu, un pacient ajunge la operație după un accident. I se face și test COVID și se trezește că e pozitiv. El trebuie tratat acolo, nu poate fi transferat la spitalul COVID.

Eu trebuie să găsesc un loc unde trebuie să fie tratat corect, dar să fie izolat de ceilalți pacienți”, a explicat Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.S-A SINUCIS! Din păcate, e știrea momentului în România