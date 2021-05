Raed Arafat: Spitalul Foişor rămâne de suport COVID până va externa toţi pacienţii de la terapie intensivă (VIDEO)

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat luni că Spitalul „Foişor” va fi în continuare unitate de suport COVID până în momentul în care vor fi externaţi toţi pacienţii de la terapie intensivă trataţi acolo împotriva COVID-19.

„Nu ştiu dacă trebuie revocat ordinul. Este un ordin al Ministerului Sănătăţii care stabileşte unităţile sanitare COVID. La acest moment, ordinul care a fost emis şi care a fost avizat de Ministerul Sănătăţii a stabilit anumite aspecte, în anumite condiţii, condiţiile se îmbunătăţesc, ei mai au încă pacienţi de terapie intensivă. Ca să evităm să mutăm bolnavii de la un loc la altul, unde riscul e foarte mare la aceşti bolnavi, faţă de situaţia în care să duci doar bolnavii ortopedici, care nu sunt cu risc major, aici vorbim de pacienţi cu risc major, aşa că aşteptăm să se termine situaţia care este în spitalul respectiv, adică să se externeze bolnavii, să se rezolve bolnavii respectivi şi după care, în urma analizei, poate să se întoarcă la activitatea lui originală”, a precizat Raed Arafat, luni seară.

Spitalul Foișor a început să primească, din 10 aprilie, pacienți cu COVID-19.

Pacienții din Spitalul Foișor au fost evacuați în noaptea de 9 aprilie. La cel moment, ei au fost trimiși la alte unități medicale din București sau la domiciliu, în condițiile în care spitalul a fost transformat în unitate suport COVID.

