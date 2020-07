Raed Arafat: Sunt zone în care oamenii respectă regulile doar când vine controlul. Parcă toată lumea a înnebunit să convingă de la bătrân, la tânăr să nu poarte mască (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat că există atât zone „în care cu control, fără control oamenii respectă toate regulile”, cât și locuri în care populația se conformează cu măsurile de siguranță sanitară doar în momentul în care sunt verificate de autorități. România a ajuns la 41.275 de cazuri confirmate de COVID-19 și 2.126 de decese legate de coronavirus, iar ziua de joi a adus un nou record negativ la nivel de îmbolnăviri noi.

