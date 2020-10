Raed Arafat: Îndemnarea populației la nerespectarea regulilor nu înseamnă decât pacienți în plus și probabil persoane decedate în plus (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un nou apel la respectarea regulilor de protecție sanitară, miercuri, în ziua în care Guvernul s-a reunit într-o ședință ce are „ca punct important” pe ordinea de zi Hotărârea privind prelungirea stării de alertă.

