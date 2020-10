În cursul conferinței de luni seara, organizată după ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) o serie de reguli care vor fi impuse în contextul înmulțirii cazurilor de coronavirus. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Raed Arafat a declarat:

„În urma votului CNSU au fost stabilite următoarele aspecte și supuse unui vot. În primul rând, toate Comitele Județene pentru Situații de Urgență urmează să se întâlnească de urgență și să analizeze situația epidemilogică din județele respective și să ia toate măsurile prevăzute prin Hotărârile de Guvern sau Hotărârile CNSU, care au fost emise în contextul unei incidențe de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile sau dacă sunt alte considerente care trebuie să fie analizate, care să impună unele măsuri.

Măsruile care vor fi analizate în mod deosebit: purtarea măștii în spațiile închise dar și cele deschise, în mod deosebit în spațiile publice.

Carantinarea localităților care depășesc 3 la 1.000 în ultimele 14 zile, luând în calcul dacă aceste localități există focare sau nu. Dacă în aceste localități există răspândire comunitară, atunci luare în considerare a carantinării acestor localități.

Interzicerea evenimentelor precum nunți, botezuri în zonele în care incidența din ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori.

Închiderea sau sistarea activităților din restaurante, în interior, în localitățile în care incidența depășește 1,5.

Este în analiză și posibilitate de închidere a activității agenților care nu respectă reglementările, pentru cel puțin 30 de zile de la momentul constatării abaterii.

În zonele în care exista incidența de 1,5 la 1.000 de locuitori, o recomandare pentru agenții economici: să ia în calcul munca de la domiciliu, sau decalarea programului.

O decizie referitoar la organizarea sărbătorilor religioase - este permisă doar persoanelor care au domiciliu sau reședința în localitatea în care se desfășoară activitatea, fără a participarea persoanelor sau pelerinilor din alte localități. Riscul major nu este doar participare, ci și drumul și deplasarea cu mijloacele de transport în comun. Dacă se stă într-un autocar ore, este suficient să fie o singură persoană infectată, ca să se întoarcă toți infectați acasă. (...) Sper ca populația să ne înțeleagă această decizie.

Controalele vor fi intensificate (...), dar ne așteptăm la colaborarea populației cu noi, purtarea măștii, distanțarea respectarea regulilor, dezinfectarea - pot aceste măsuri simple să ducă la controlul situației și la începerea unui trend descendent.

Persoanele alese la scrutinul electoral din 27 de septembrie (...) să poată depună jurmântul (...) fără prezență fizică, prin mijloace de comunicare de la distanță - este o propunere aprobată la nivelul Comiteluui și urmează să se emită o Hotărâre de Guvern”, a precizat el.

Hotărârea adoptată luni de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență poate fi citită integral AICI.

Lista statelor incluse în Zona Galbenă, pentru care se impune carantina 14 zile la revenirea în România, poate fi consultată AICI.

Știre în curs de actualizare

