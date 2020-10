Raed Arafat trage un semnal de alarmă: "Putem să ne pierdem viaţa sau un apropiat. Problema noastră este respectarea regulilor de bază”

„Singura soluție pentru a stopa creșterea cazurilor COVID-19 este respectarea cu sfințenie a regulilor”, a precizat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în ziua în care România înregistrează un nou record negativ de infectări.

Raed Arafat cere respectarea cu sfințenie a regulilor în vigoare

„Este o situație delicată, care necesită luarea unor măsuri. Chiar dacă unele sunt contestate, trebuie luate unele măsuri pentru limitarea răspândirii. Cel mai important lucru rămâne însă respectarea măsurilor de bază: mască, distanțarea, igiena. Creșterea este rezultatul mai multor factori din ultima perioadă, trebuie acum să reușim să le oprim și prin limitarea unor activități care pot duce la această creștere.

Problema noastră este respectarea regulilor de bază. Toate măsurile pe care le luăm, care pot stopa creșterea și atingerea unui platou, singura soluție este respectarea cu sfințenie a regulilor. Când vedem că unu pune la îndoială respectarea regulilor, schimbăm canalul", a punctat Raed Arafat la Digi24.

„Aceste induceri în eroare ne-au adus unde suntem. E momentul să spunem ce pierdem dacă purtăm mască, ce pierdem dacă nu purtăm mască? Într-un moment pierdem poate un orgoliu, pe cealaltă parte putem să ne pierdem viața sau un apropiat. Asta e diferența dintre cele două căi.

Astăzi dimineață când am vrut să merg cu liftul am văzut o domnișoară care nu avea mască. Am rugat-o să nu urce fără mască. Pentru că nu mai putem suporta acest lucru. În lift stai cu omul de la etajul 10 până la parter. Dacă tușește ieși de acolo infectat. Ăsta e un exemplu", a concluzionat Arafat.

Raed Arafat, despre carantina la nivel național

CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

Miercuri, Secretarul de Stat a dat asigurări că posibilitatea închiderii unui oraș precum Capitala nu este momentan discutată.

„La acest moment nu se discută. Oricum, măsurile sunt zonale, locale, bine gândite pentru o anumită zonă. S-au luat măsuri pentru localități unde s-a depășit 1.5 la mie. Oricând aceste localități pot să aibă și alte măsuri.

Se evită să se ajungă la un lockdown major, care va avea un impact economic major. Măsurile pe care le-am luat avem nevoie de câteva zile să vedem dacă produc un efect sau nu. Dacă nu au efect, ar putea veni un alt pachet de măsuri.

Nimeni nu dorește să ia măsuri absolute, lockdown total, dar anumite componente din starea de urgență este posibil să se implementeze acum. Unele măsuri de atunci pot fi luate, dar nu pe plan național, ci pe zone și localități”, a mai punctat Raed Arafat.

Cu toate acestea, în cazul în care numărul cazurilor de infectare cu coronavirus va crește în continuare, este foarte posibil să fie impuse noi restricții, asemănătoare celor care au fost instituite de autorități în perioada stării de urgență

Un nou record negativ în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 3.130 de cazuri noi de COVID-19 depistate în România, un record negativ de la izbucnirea epidemiei de coronavirus.

Numărul de decese înregistrate într-un interval de 24 de ore este de 44, iar alți 607 români sunt la Terapie Intensivă. În paralel, retestarea a scos la iveală 584 persoane pozitive. S-a înregistrat un record și la numărul de testări, respectiv 30.191 în ultimele 24 de ore.

De la izbucnirea crizei sanitare, în România au fost confirmate 145.700 de îmbolnăviri, iar 113.112 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până astăzi, 5.247 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, anunță Grupul de Comunicare Strategică.