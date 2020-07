Raed Arafat, un nou avertisment: „ATI este plin. Nu vorbeşte nimeni despre asta, lumea crede că e totul perfect. Dar nu e!”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a dezbătut situația exploziei de noi cazuri de coronavirus de pe teritoriul României, din ultimele zile.

Acesta a declarat că, în prezent, sunt spitale care au ajuns la capacitatea maximă de internare a bolnavilor.

Potrivit lui Arafat, singura soluție pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 este evacuarea acestora la alte spitale.

„Boala nu s-a terminat, circulă. La noi, ieri am evacuat 5 bolnavi de la un spital, pentru că nu mai au anestezişti. Nu mai putem detaşa medici. Chiar dacă vrem asta, ei refuză, pentru că aşa e procedura, au posibilitatea. Am adus 4 rezidenţi, cu greu, de la Timişoara şi Sibiu la Prahova, ca să lucreze, pentru că alţi rezidenţi detaşaţi acolo vor să plece. Nu am reuşit să găsesc niciunul din Bucureşti care să meargă în Prahova”, spune Arafat.

Secțiile ATI au paturile pline

„La Mioveni, mâine cred că vom începe evacuarea secţiei ATI care are paturile pline, pentru că anesteziştii nu mai vor să stea şi nimeni nu vrea să îi înlocuiască. Vom merge cu elicopterul, vom lua pacienţi în stare critică şi îi vom muta la alte spitale. Nici nu pot să învinuiesc medicii, pentru că stau de mult timp şi nu mai vor, nu mai pot.

ATI e plin şi trebuie evacuat, iar mâine sau poimâine vom face operaţiunea asta, şi îi vom duce la alte spitale care nu sunt aglomerate. La Bucureşti nu putem, pentru că şi aici e ATI plin. Nu vorbeşte nimeni despre asta, lumea crede că e totul perfect. Dar nu e!”, a mai declarat șeful DSU la Antena 3.

Potrivit celor mai recente date furnizate joi, 2 iulie, de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 450 de noi cazuri de îmbolnăvire, în ultimele 24 de ore.

Astfel, bilanțul total a ajuns la 27.746. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost externate, dintre care 19.363 pacienți vindecați și 1.070 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Totodată, autoritățile au anunțat decesul a altor 20 de români, toți prezentând comorbidități.

Raed Arafat, despre creșterea cazurilor de COVID-19 în România

Secretarul de Stat al MAI pune creșterea numărului de SARS-CoV-2 din România pe seama relaxării populației în materie de responsabilitate, în contextul în care există în continuare măsuri restrictive în vigoare.

„Nu că s-au relaxat prea mult, au devenit o parte neglijenţi pentru că vedem că nu se respectă reguli, nu se respectă reguli de bază, noi am insistat pe regula distanţării şi regulile compensatorii pentru măsurile de relaxare, relaxăm, dar compensăm. Compensăm cum?

Cu măsurile de distanţare, cu portul măştii, cu dezinfecţia mâinilor, cu spălatul pe mâini. În secunda în care oamenii nu mai respectă acest lucru, avem o problemă, Măsurile de relaxare rămân, vedem că nu se respectă toate, avem poze de la terase, de la diferite locuri în care oamenii unii stau şi şase la masă, unul lângă celălalt, fără mască şi fără nimic, dar e clar că sunt prieteni diferiţi, prieteni care vin şi e foarte greu de reglat”, a declarat şeful DSU.

De asemenea, acesta a făcut referire la populația tânără, care este de părere că „pandemia este o glumă”.

„Oamenii nu înţeleg, tinerii cred că este o glumă, sunt porniţi că este o glumă, că nu e o problemă. Când au auzit unii medici zicând că e o biată gripă, alţii care zic că este ca o gripă simplă, alţii care combat orice cifră, iese şi îţi arată că nu este adevărat, că nu e aşa, asta înseamnă că noi am pierdut o parte din populaţia României care este deja dubii, nu înţelege şi nu mai dă credibilitatea autorităţii şi dă credibilitate mai mult celor care încearcă”, a mai punctat Arafat.