Raed Arafat: Unii au sperat că dacă începem să vaccinăm, totul se relaxează. Nu e chiar așa. Putem să avem creșteri serioase din cauza noii tulpini COVID

Raed Arafat, șeful Departamentului de Situații de Urgență, a vorbit, marți seară, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, despre măsurile prin care noile tulpini COVID-19 pot fi ținute sub control, în România.

Secretarul de stat a explicat că este foarte posibil să ne confruntăm cu un val provocat de noile mutații, însă principalele arme sunt vaccinul, distanțarea socială, măsurile de igienă, și carantinarea celor care intră în România.

"În cazul acestor tulpini noi, încercăm să întârziem impactul și să avem cât mai multi vaccinați, dar nimeni nu garantează că nu ne vom trezi în scurt timp cu un număr mare de cazuri cu contagiozitate mult mai mare și sa ne întoarcem la faza în care să avem o presiune mare pe sistemul sanitar. Singura modalitate de prevenire este prin măsurile de carantinare a celor care vin din zonele respective și prin aplicarea în continuare a măsurilor de protecție, adică mască, distanțare, respectarea regulilor care sunt impuse în acest moment de autorități, chiar dacă multă lume nu mai are răbdare. Unii au sperat că dacă începem să vaccinăm totul se relaxează, nu e chiar asa.

Nu degeaba premierul vorbește de septembrie, 10 milioane de oameni vaccinați, pentru că atunci riscul de răspândire și de a avea o problemă mare cu virusul scade semnificativ dacă ai o astfel de cifra vaccinată", a explicat Arafat.

