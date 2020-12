Raed Arafat: Vaccinul e pregătit să acopere noua mutație. Tulpina are o contagiozitate cu 70% mai mare și ar putea duce la creșterea numărului de cazuri într-un timp mai scurt (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat că noua tulpină de coronavirus „are o contagiozitate cu 70% mai mare” comparativ cu cea de până acum, „care este încă predominantă”. „Ca boală, ea nu aduce un impact mai grav decât tulpina actuală, dar faptul că poate îmbolnăvi mai mult, asta ne îndeamnă să respectăm regulile de distanțare și purtarea măștii, și toate regulile care s-au recomandat până în ziua de astăzi”, a subliniat oficialul, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.