Rafturi online in functie de scopuri

Fiecare depozit are scopul si caracteristicile sale de proiectare. Prin urmare, atunci cand selectezi sisteme de gestionare si depozitare a echipamentelor de depozit, este necesar sa se tina seama de caracteristicile acestora. Modelele corect selectate te vor ajuta nu numai sa optimizezi productivitatea, ci si sa utilizezi cat mai eficient zona de lucru a depozitului. Rafturi metalice poti gasi pe site-ul https://rafturionline.ro/.

Principalele tipuri de rafturi:

Rafturi pentru depozitare

Sistemele de depozitare a rafturilor sunt prezentate sub forma unui design pliabil, echipat cu rame laterale, grinzi, rafturi si piese suplimentare. Rafturile pentru depozitare rezista la sarcini grele, fiind confectionate dintr-un material de inalta rezistenta. Pentru producerea rafturilor pot fi utilizate placi din PFL, otel zincat etc. Domeniul de aplicare al acestor modele sunt depozitele si, de asemenea, mai sunt utilizate pe scara larga pe podele spatiilor comerciale, showroom-uri, supermarketuri.

Avantajele rafturilor:

Caracteristicile de proiectare ale sistemului iti permit sa plasezi o multime de bunuri de diferite tipuri, mentinand in acelasi timp accesul deschis la ele;

Pentru utilizare, nu este necesar un echipament special pentru incarcare si descarcare;

Sunt, adesea, folosite pentru marfa supradimensionata.

Raft frontal

Sistemul de stocare front-end are o gama larga de aplicatii, deoarece apartine celor mai versatile optiuni pentru echipamentele de depozitare. Iti permit sa stochezi tot felul de marfuri cu o gama larga de produse. Sistemele frontale sunt convenabile in utilizare si reprezinta constructia metalica optima pentru depozitarea diferitelor tipuri de marfa.

Avantajele rafturilor:

Pot fi pastrate aceleasi tipuri si produse compozite de orice fel, cu dimensiuni absolut diferite;

Posibilitatea de a monta un depozit pe baza sistemelor existente intr-un timp scurt;

Ele permit cea mai eficienta spatiere a zonei de lucru, chiar si in depozite mici, cu spatii limitate;

Asigurarea accesului deschis la diverse bunuri care sunt plasate in siguranta;

Activitatea de control a produselor si activitatile de inventar sunt mult simplificate. Si pentru a face procesul si mai usor, poti combina rafturile frontale cu un sistem de notificare.

Producatorii ofera o gama uriasa de componente suplimentare sub forma de rame, grinzi, placi de nivelare, tevi pentru protectia laterala. Datorita acestui fapt, designul raftului frontal poate fi modificat la discretia utilizatorului. De exemplu, este posibila asamblarea unei structuri cu un numar necesar de niveluri, pentru o capacitate de incarcare specifica.

Sisteme de rafturi pentru stocare

Sistemele de rafturi pentru stocare sunt, de asemenea, numite rafturi de stivuire. Sistemul de rafturi nu are culoar intre randuri, fiind proiectat pentru depozitarea paletizata a marfurilor omogene. Din punct de vedere structural, sistemul este format din cadre verticale care iti permit sa reglezi distanta si grinzile transversale, a caror inaltime poate fi modificata in functie de caracteristicile produselor depozitate. Adesea, tipurile de palete europene sau finlandeze sunt utilizate la instalarea unui sistem de depozitare plin. Stivuitoarele pot actiona direct in interiorul sistemului propriu al rackului, iar cu ajutorul acestora marfurile sunt plasate pentru depozitare. Operatiunile de incarcare si descarcare au loc, folosind tehnologia LIFO: Last In – First out, adica merg pe principiul ultimul produs depozitat, primul utilizat.

Sursa: Agentia SEO Edcora