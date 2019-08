BĂTAIE ca-nfilme, între două clanuri interlope. Incidentul a avut loc pe faleza din Tulcea, sub privirile a sute de trecători (VIDEO)

O răfuială de zile mari a avut loc pe faleza din Tulcea, între două clanuri interlope, sub privirile a sute de părinți și trecători.

Scenele de o violenţă ieşită din comun au fost transmise live pe Facebook de un trecător. În imagini se vede cum, la un moment dat, bărbatul a fost înconjurat de mai mulţi tineri care l-au lovit cu sălbăticie cu pumnii şi picioarele, relatează B1TV.

La un moment dat, victima s-a dezechilibrat şi a căzut. Imediat, cei cinci tineri au început să îl lovească fără milă.

Incidentul a avut loc pe faleza din Tulcea, unde în acel moment se aflau sute de părinţi şi copii. Abia după ce oamenii le-au cerut oamenilor să-l lase în pace, agresorii s-au oprit şi s-au făcut nevăzuţi.

Vizibil rănit, bărbatul bătut s-a ridicat şi s-a îndepărtat de zonă, fiind însă identificat de un echipaj de Poliţie.Cei implicaţi în scandal fac parte din două grupuri de romi rivale, iar seara trecută s-au întâlnit întâmplător şi de aici până la o bataie generală a fost doar un pas.

Zece persoane cu vârste între 18 şi 40 de ani au fost reţinute de poliţişti şi duse la audieri.

