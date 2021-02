Răfuială între interlopi cu macete, bâte și pietre, pe o stradă din Brăila. Trei persoane au fost reținute (VIDEO)

Reglare de conturi ca-n filme în Brăila. Două mașini au fost grav avariate și abandonate în trafic după o răfuială în plină stradă cu macete, bâte și pietre. Din primele informaţii, totul ar fi pornit de la un conflict mai vechi între două găşti rivale de interlopi, informează B1 TV.

Două autoturisme au fost distruse si abandonate în trafic, pe o stradă din cartierul Brăilița din Brăila, după un conflict între doua găști de cartier.

Potrivit unor surse judiciare citate de presa locală, în cele două mașini se aflau mai mulți tineri dintr-un alt cartier. Aceștia voiau să dicute cu o persoană pe care o suspectau că s-ar fi aflat în spatele unui atac cu pietre asupra locuinței unui apropiat al lor.

La scurt timp, mai mulț indivizi ar fi ieșit din curtea celui căutat și s-ar fi năpustit asupra celor două autoturisme. Unul dintre cei aflați în mașină a fost împușcat în picior cu un pistol cu bile de cauciuc.

