IMAGINI ȘOCANTE. Fotograf, SPULBERAT de o mașină Ferrari, la Raliul Sinaia (VIDEO)

Grav accident la ediţia din acest an a Raliului Sinaia. Un fotoreporter a fost lovit, în plin, de una dintre maşinile din concurs, informează B1 TV. Maşina, care circula cu peste 100 de kilometri pe oră, a ieşit de pe circuit şi l-a spulberat, pur şi simplu, pe bărbat. Omul a ajuns de urgenţă la spital.

