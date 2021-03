Raluca Turcan a mers la serviciu cu metroul: Mi-am propus ca în fiecare vineri să vin cu un mijloc de transport ecologic. Cel mai tare aștept să vin cu bicicleta” (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a mers vineri la serviciu cu metroul. Asta în contextul inițiativei Ministerului Mediului de a institui „Vinerea Verde”, care are ca scop reducerea poluării provocate de transportul cu mașinile personale în marile orașe.

Întrebată când a mers ultima dată cu metroul, Turcan a precizat: ”Să știți că nu e foarte mult timp pentru că fiul meu este destul de trist că atunci când mergea la școală mergea pe jos și nu avea ocazia să meargă cu metroul. Atunci, în afara perioadelor în care mergea la școală, ne propuneam ca în timpul liber să circulăm cu metroul pentru că și lui îi place foarte mult, iar dacă și lui îi place și e și sănătos și bine din punct de vedere al mediului, l-am încurajat”.

De asemenea, întrebată dacă în fiecare vineri va merge la serviciu cu metroul, Raluca Turcan a răspuns: ”Mi-am propus ca în fiecare vineri să vin cu un mijloc de transport ecologic. Vă mărturisesc că cel mai tare aștept să vin cu bicicleta pentru că îmi place mult mai mult și am si posibilitatea, distanța este relativ acceptabilă. Dacă ar fi o distanță mai mare e mai complicat, în condițiile în care nu avem piste de bicicletă”.

