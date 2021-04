Raluca Turcan: Au fost verificate aproximativ 250.000 de dosare de pensie. Din păcate, s-au strecurat şi erori şi sunt finalizate doar 202.000 de dosare

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunță că aproape 250.000 de dosare de pensii au fost verificate, 202.000 dintre acestea fiind evaluate complet. ”Din păcate, s-au strecurat şi erori”, a precizat Turcan, menționând că planul autorităților este ca procesul de evaluare a tuturor dosarelor de pensie să dureze cel mult un an și jumătate.

Raluca Turcan, noi precizări despre stadiul evaluării dosarelor de pensie

"Am constatat că în momentul de faţă am încheiat primele două etape de evaluare. Au fost verificate aproximativ 250.000 de dosare, mai exact 246.000. Din păcate, s-au strecurat şi erori şi sunt finalizate doar 202.000 de dosare. Acesta este unul dintre motivele pentru care i-am rugat din nou pe directorii caselor judeţene de pensii să trateze cu maximă seriozitate acest proces, dacă au întrebări să consulte conducerea Casei Naţionale de Pensii, pentru că ne interesează ca în format electronic să apară toţi indicatorii cu valoare de contributivitate în calculul pensiilor, astfel încât, în momentul în care vom recalcula toate pensiile, acestea să reflecte toată activitatea contributivă pe care oamenii au avut-o", a anunțat Raluca Turcan la finalul videoconferinţei cu directorii caselor judeţene de pensii, informează Agerpres.

Ministrul a mai precizat că există restanțe în ceea ce privește evaluarea dosarelor internaționale de pensie iar, în acest context, autoritățile române vor lua legătura cu cele italiene.

"Am constatat că pe dosarele naţionale de pensii practic progresul a fost unul semnificativ, de la restanţe de 20.000 de dosare am ajuns la o restanţă de doar 54 de dosare care au termenul depăşit de 45 de zile, iar pe pensii internaţionale am progresat, de asemenea, raportat la ultima întâlnire. Mai avem o restanţă de 2.400 de dosare, 1.500 dintre acestea fiind în relaţia cu Italia şi de aceea conducerea Casei Naţionale de Pensii va avea o întâlnire online cu autorităţi din Italia, astfel încât să avansăm cât mai repede şi pe această parte de calcul a dosarele internaţionale de pensie", a mai declarat Turcan.

