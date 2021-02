Raluca Turcan: ”Cel mai probabil, vom realiza o indexare a pensiilor, anul acesta, undeva în septembrie” / Când se va anunța exact cu cât vor crește pensiile (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, marți, că a început reevaluarea tuturor dosarelor de pensie în vederea recalculării acestora. Turcan a precizat și că după ce proiectul de buget pentru acest an va fi definitivat va putea anunța cu cât ar putea crește pensiile în 2021. Cel mai probabil, ar fi vorba despre o indexare a veniturilor pensionarilor în luna septembrie.

Referindu-se la reevaluarea dosarelor de pensie, Turcan a spus că, la nivel național, există aproximativ 250.000 de dosare de pensie ”în format letric” pentru care este nevoie, așadar, de trecerea datelor în format electronic.

”Noi pregătim acum bugetul pentru anul 2021. În paralel, am demarat o măsură de reformă importantă în domeniul pensiilor. Pe această măsură de reformă am realizat deja începutul reevaluării tuturor dosarelor de pensie, în condițiile în care, pentru o bună exemplificare, în România există aproximativ 250.000 de dosare de pensie ale agricultorilor care sunt în format letric. Deci pentru ca vreodată să ajungi să vorbești despre recalcularea acestor pensii, trebuie întâi să le ai într-un format electronic și să ai o evidență a lor. Asta am început să facem, evaluarea pensiilor”, a spus ministrul Muncii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.