Raluca Turcan: Cele mai multe infectări cu coronavirus, la evenimente și în mijloacele de transport în comun. Dacă regulile nu sunt respectate, trebuie să intervină Poliția (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat marți seară, pentru B1 TV, că lupta cu epidemia de coronavirus trebuie să fie un efort comun al Guvernului, autorităților locale și al cetățenilor. Aceasta a precizat că Executivul stăpânește bine desfășurarea diverselor procese precum cel educațional. Totuși, el nu poate controla aspectele conexe precum transportul școlarilor și modul în care aceștia sunt duși de părinți la unitățile de învățământ. Turcan a mai afirmat că majoritatea cazurilor de infectare s-au produs în miloacele de transport în comun și la evenimentele private la care nu s-au respectat regulile anti-COVID-19. Vicepremierul a insistat că încălcarea normelor trebuie sancționată de Poliție.

Raluca Turcan: Evenimentele și transportul reprezintă principalele motive de creștere a numărului de infectări cu coronavirus

Întrebată dacă vor fi impune noi restricții cu impact asupra economiei, Turcan a răspuns: „Depinde foarte mult de noi. Făceam azi o analiză cu miniștrii și aceasta a arătat că guvernul și instituțiile controlează foarte bine procesele din interiorul sistemelor. De exemplu, procesul educațional e bine gestionat și numărul infectărilor în rândul copiilor e cam la fel cu cel de dinaintea deschiderii anului școlar. Dar Guvernul nu poate face nimic legat de transportul școlar, de modul în care părinții înțeleg să-și ducă copiii la școală, de modul în care copiii sunt supravegheați. Deci noi nu avem control asupra proceselor conexe”.

„Evenimentele și transportul reprezintă principalele motive de creștere a numărului de infectări. Au existat derapaje în campanie și, după anunțarea rezultatelor, în multe comunități nu s-au mai ținut cont de măsurile de protecție”, a mai precizat Turcan.

Aceasta a mai afirmat că Guvernul a cerut sporirea controalelor pentru o siguranță în plus că regulile sunt respectate: „Mereu am considerat că rezultatele bune apar când mergem umăr la umăr. E important să se conștientizeze că ținerea sub control a epidemiei se face până la intrarea în spital. Deci în perioada prespital, e important ce se întâmplă în fiecare loc. În nstituții am cerut controale mult mai riguroase. În mai multe locuri nu s-au respectat regulile, au fost cazuri publice. Noi am cerut să se respecte regula purtării măștilor, cu excepțiile de rigoare”.

Vicepremierul Raluca Turcan: Dacă regulile anti-COVID-19 nu sunt respectate, trebuie să intervină Poliția

„Pe fond, societatea trebuie să fie educată. E clar că acum învățământul față în față, în scenariul verde, e mult mai eficient. Am făcut progrese uriașe pe partea de online, dar atenția elevilor e mai scăzută, la fel și supravegherea.

Autoritățile locale au obligația să evalueze gradul de risc în fiecare localitate și să propună trecerea în etape succesive de protecție și restricție”, a mai precizat vicepremierul.

Întrebată dacă se va ajunge la scenariul roșu de predare în întreaga țară, Turcan a răspuns: „Nu cred că ne apropiem la nivel național de scenariul roșu și nu e de dorit. Toate studiile arată că învățământul cu prezentă fizică dă rezultate mai bune”.

„Dacă regulile nu sunt respectate, trebuie să intervină Poliția”, a ținut să precizeze vicepremierul Raluca Turcan.

Anterior, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, afirmase că a crescut numărul de infectări deoarece oamenii nu au respectat regulile stabilite de autorități.

Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns, marți, la 139.612 de infectări, după depistarea pozitivă a încă 2.121 de persoane. Ziua de marți a marcat un dublu record negativ: cel mai mare număr de pacienți COVID-19 la Terapie Intensivă - 608 - și cele mai multe decese cauzate de SARS-CoV-2 - 73. Numărul total al victimelor a ajuns la 5.121.