Raluca Turcan, despre cazul elevului din Capitală care s-a aruncat de la etaj: Pandemia a afectat psiho-emoțional foarte mulți copii. Mai multe discuții la ora de dirigenție și prezența unor specialiști ar fi lucruri binevenite (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune că la orele de dirigenție ar trebui să aibă loc mai multe discuții cu elevii despre problemele lor emoționale, discuții la care să fie prezenți și specialiști. Asta pentru că perioada de pandemie a lăsat urme asupra psihicului celor mici, suține Turcan. Ministrul a făcut aceste precizări în contextul în care, recent, un elev al unei școli din Capitală s-a aruncat de la etaj în pauză din cauză că ar fi fost umilit și agresat de colegi.

Întrebată cu ce soluții ar trebui să vină Guvernul pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple, Raluca Turcan a răspuns: ”Este clar că perioada pandemie a avut un impact foarte mare asupra sănătății psihice a copiilor, sunt cifre care demonstrează lucrul acesta. Cred că la orele de dirigenție mult mai multe discuții și prezența unor specialiști ar fi un lucru binevenit pentru că pandemia a afectat psiho-emoțional foarte mulți copii”.

Turcan spune că la nivelul Ministerului pe care îl conduce nu există, în acest moment, statistici cu privire la numărul de copii în cazul cărora pandemia a avut consecințe importante din punct de vedere psihic sau emoțional.

„Cifrele diferă, nu pot să spun că avem acum o statistică la nivelul Ministerului pentru că aceasta trebuie să vină, în primul rând, de la specialiștii care identifică aceste probleme și care trebuie să comunice ulterior. Din nefericire, foarte multe afecțiuni nu sunt identificate, nici părinții și nici copiii nu-și dau seama, nu au suficient timp să discute unii cu alții și riști ca afecțiunile să se agraveze. Soluțiile sunt multiple, dar pentru asta trebuie identificată problema foarte clar, trebuie asumată, și părinții să se adreseze, fie specialiștilor în domeniu, fie școlii, astfel încât problemele copiilor să fie cunoscute. Aici e o chestiune destul de delicată pentru că, în general, bolile depresive nu sunt acceptate, în primul rând de către cei care le au sau de familiile acestora. Recunoașterea unei probleme psiho-emoționale sau afective reprezintă, în sine, un pas înainte”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.