Raluca Turcan, despre cumulul pensiei cu salariul la stat: S-au creat niște mituri și intoxicări. Un mit este acela că le interzicem oamenilor dreptul la pensie. Total fals! (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a făcut o serie de precizări cu privire la Legea care interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat, în contextul în care, spune oficialul guvernamental, în spațiul public au apărut ”niște mituri și intoxicări” cu privire la acest subiect. Prezentă marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, Raluca Turcan a explicat, în primul rând, că este falsă informația potrivit căreia prin această reglementare oamenilor li se interzice dreptul la pensie.

”E un proiect pe care ni l-am asumat la nivel de Guvern și acum este în etapa de transparență decizională. (...) Chiar astăzi am avut o nouă rundă de discuții cu sindicatele și am constatat că (...) s-au creat niște mituri și intoxicări pe care aș vrea să le demontez. Un mit este acela că le interzicem oamenilor dreptul la pensie. Total fals. Este o opțiune, este un proiect prin care în sistemul public și privat, dacă dorești să rămâi mai mult în câmpul muncii, poți să o faci. Dacă optezi în sistemul public să rămâi mai mult după vârsta de pensionare, se suspendă dreptul la pensie. Așadar, este o opțiune dacă mergi pe pensia în sistemul public sau pe salariul în sistemul public”, a explicat munistrul Muncii.

