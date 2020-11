Întrebată despre investițiile care s-au făcut la Spitalul Județean din Sibiu, în contextul în care județul se confruntă cu cea mai mare rată de incidență a cazurilor, vicepremierul Raluca Turcan a preciat că Guvrnul a decontat cheltuieli de aproximativ 13 milioane de euro, din fonduri europene pentru combaterea răsândirii cazurilor de COVID-19.



"Toate investițiile care s-au făcut la Spitalul Județean de Urgență vor fi prezentate de către reprezentanții Spitalului Județean și de altfel cred că v-au fost aduse la cunoștință. Am decontat achiziționarea de aparatură medicală de aproximativ 13 milioane de euro din fonduri europene pe care le-am direcționat exact în această oiperațiune de combatere a infecării cu SARS-Cov-2", a declarat Raluca Turcan.

În legătură cu informația potrivit căreia în județul Sibiu există un aparat PCR care deși este funcționabil, nu este folosit de către autorități, vicepremierul Raluca Turcan a declarat:

"Încă din prima secundă când am aflat că există un PCR nefolosit, am luat legătura cu părțile implicate și astăzi protocolul de punere în funcțiune a acestui aparat va fi semnat între Universitatea Lucian Blaga și Spitalul Județean Sibiu. De asemenea, acest protocol va fi transmis de urgență DSP și vom diecționa în urma discuției pe care am avut-o cu domnul ministru Nelu Tătaru toate consumabile punerii în funcțiune a acestui aparat", a declarat Raluca Turcan.

De asemenea, Raed Arafat a precizat în legătură cu acest subiect că au fost distribuite deja sute de teste rapide către unitățile primiri urgențe:

"Am trimis deja primele teste rapide pe bazaă de antigen, nu pe bază de anticorpi, care pot să ajute stabilirea unui pacient pozitiv mai repede, până vine rezultatul PCR. Deci, s-au trimis, deja au ajuns. Testele au fost distribuite. Este vorba de câteva sute de teste pe unitate de primiri urgențe cu un ordin de utilizare a lor și acest lucru va fi suplimentat pentru că ordonanța de urgență pe stocurile lor prevede achizițioanrea a trei milioane de astfel de teste antigen", a declarat Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.