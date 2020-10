Raluca Turcan, despre noile restricții din Capitală: Inițial apăruse informația că intră și creșele în sistemul online, după care s-a revenit / Ce spune vicepremierul despre schimbarea prefectului Bucureștiului (VIDEO)

Capitala a intrat în scenariul roșu după ce incidența cazurilor de coronavirus a trecut de pragul de 3 infectări la mia de locuritori. Astfel, toate unitățile din înnvățământul preuniversitar din București vor trece la cursurile online. Inițial, în această decizie erau menționate și creșele din Capitală, însă autoritățile au revenit ulterior asupra acestei decizii. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Raluca Turcan luni seară, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, când a vorbit și despre problemele de comunicare de la Prefectura Capitalei, precizând că urmează să se ia o decizie cu privire la menținerea sau nu în funcție a prefectului Gheorghe Cojanu.

Și purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei a anunțat luni seară revenirea asupra decizie de închidere a creșelor și after-school-urilor din București.

”Au existat schimbări în decizia Comitetului pentru Situații de Urgență pentru că inițial apăruse informația că intră și creșele în sistemul online, după care s-a revenit. Așadar, dacă apare un număr mai mare de infectări, se închide creșa respectivă, dacă nu va fi o activitate care e lăsată să funcționeze”, a spus Raluca Turcan.

Referindu-se la faptul că autoritățile din Capitală au anunțat pe ultima sută de metri noile restricții, punându-i pe mulți dintre locuitorii Bucureștiului să ia peste noapte decizii cu privire la propriii copii care vor face cursuri online, Raluca Turcan a declarat: ”Trebuie schimbat modul în care te raportezi la locuitorii Bucureștiului, pentru că aceștia trebuie să redimensioneze activitatea, pentru că în contextul în care ai un copil în clasele I-IV trebuie să te asiguri că acel copil are cu cine să stea acasă, că poate fi supravegheat.

În momentul în care în București s-a depășit pragul de trei la mia de locuitori, reprezentantul Prefecturii ar fi trebuit să creeze o predictibilitate în legătură cu măsurile care vor fi luate. (...) Până la ședința Comitetului pentru Situații de Urgență oamenii trebuie să știe ce urmează să se întâmple.

Românii înțeleg că ne confruntăm cu o situație extrem de gravă, că apar elemente noi de la o zi la alta și sunt indici care se reactivează de la o zi la alta, însă atunci când vorbim despre niște activități care presupun un număr mare de oameni, trebuie să existe o mai bună comunicare și o empatie. Doar în școlile publice din București există 250.000 de copii, deci vorbim despre 250.000 de copii și familiile lor. Așadar, școala este un subiect serios și trebuie tratat cu maximă atenție și înțelegere”.

