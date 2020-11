Raluca Turcan, despre organizarea târgurilor de Crăciun în plină pandemie: Să te ambiţionezi să faci asta este ca şi cum i-ai arunca pe români în ghearele morţii

Vicepremierul Raluca Turcan critică inițiativa unor primari de orașe care, în ciuda pandemiei de coronavirus vor să organizeze și în acest an târguri de Crăciun. „Este ca şi cum i-ai arunca pe români în ghearele morţii”, este de părere viceprim-ministrul, acuzându-i pe edilii care nu respectă regulile impuse în actualul context epidemiologic că "pentru o mână de voturi amanetează sănătatea oamenilor”.

Raluca Turcan nu este de acord cu organizarea de târguri de Crăciun în actualul context epidemiologic

"Să te ambiţionezi să faci târg de Crăciun acum, în plină pandemie, este ca şi cum i-ai arunca pe români în ghearele morţii. Chiar nu cred că este oportun să facem târguri de Crăciun şi cred că toţi edilii ar trebui să militeze public cât mai vizibil, în faţa oamenilor pe care îi reprezintă, pentru măsuri de distanţare fizică, de sănătate, de igienă personală”, a declarat Raluca Turcan, joi seara, la un post TV.

Unul dintre primarii care a anunțat că nu renunță la organizarea unui târg de Crăciun în acest an este ediul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Într-o postare pe Facebook, social-democrata le-a transmis craiovenilor că ”pentru a evita aglomeraţia, anul acesta avem două locuri în care vor fi montate căsuţele, Piaţa Buzeşti si Piaţa Mihai Viteazul, iar în Parcul Romanescu va fi iluminat de sărbători în faţa Casei Bibescu”.

Klaus Iohannis: Organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie mi se pare imposibilă și inoportună

O reacție în acest context a venit recent și din partea președintelui Klaus Iohannis. Întrebat în conferința de presă de marți seară dacă, din punctul lui de vedere, este posibilă organizarea unor astfel de tâguri în actuala situație epidemiologică, șeful statului a răspuns: ” După părerea mea, organizarea unui târg de Crăciun în plină pandemie, când avem totuși încă aproape 10.000 de cazuri noi în fiecare zi, mi se pare imposibilă și inoportună”.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan: Nu, n-o să avem târg de Crăciun anul acesta

Și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că bucureștenii nu vor avea parte anul acesta de un târg de Crăciun, însă străzile vor fi decorate cu luminițe, care costă aproximativ nouă milioane de lei, conform unui contract care, potrivit edilului, a fost încheiat în urmă cu trei ani.

„O să avem luminițe... ceva mai multe decât mi-aș fi dorit. Eu am explicat (...) că Primăra are două arii de competență: una care e în subordinea Primarului General - toată funcționarea executivă a Primăriei și a celor 47 de instituții din subordine - și una care e în subordinea Consiliului General al Municipiului București - aici sunt companiile. Contractul acesta pentru luminițe a fost semnat acum trei ani pentru trei ierni. El se va încheia la sfârșitul acestei ierni și el a fost executat pentru această iarnă, în proporție de 90%, de către firma prestatoare către Compania Municipală de Iluminat. Deoarece CGMB nu s-a putut constitui, acest contract a mers mai departe. Asta e pe scurt situația luminilor din București. (...) Nu, n-o să avem târg de Crăciun anul acesta. Dacă condițiile de sănătate ne-ar fi permis, am fi avut târg de Crăciun organizat de privați, care abia ar fi așteptat să facă asta - sunt mulți organizatori de astfel de evenimente care abia așteaptă să colaboreze cu Primăria Capitalei”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Bună, România!”.