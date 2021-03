Raluca Turcan, despre recalcularea pensiilor: Am ajuns la 210.000 de dosare deja evaluate (VIDEO)

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că până acum au fost evaluate 210.000 de dosare de pensie.

”Am ajuns la 210.000 de dosare deja evaluate, cu resursele actuale. Vă dau un exemplu al muncii duble pe care o prestează angajații din casele județene de pensii, care, pe lângă dosarele pe care le calculează pentru persoanele care intră acum în pensie, practic, au intrat în procesul de evaluare.Acum, cu resurse limitate, cu soft făcut in house, avem 210.000 de dosare evaluate”, a spus ministrul Muncii, în cadrul emisiunii, unde a vorbit și despre informațiile din spațiul public despre posibila reducere a venitrilor personalului medical și despre situația pensiilor speciale.

