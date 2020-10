Raluca Turcan: „Prin măsurile asigurate de Guvern, școlile au tot ce le trebuie din perspectiva sănătății elevilor și profesorilor” (VIDEO)

Raluca Turcan a explicat în cursul serii de marți, faptul că Guvernul a pus la dispoziția autorităților locale bani pentru pregătirea stocurile din unitățile de învățământ. Mai mult decât atât, vicepremierul a ținut să menționeze că școlile au tot ceea ce le trebuie din perspectiva sănătății, fiind deja pregătite stocuri pentru luna octombrie și chiar și noiembrie. Vicepremierul este de părere că, cel puțin pentru moment, la nivel național nu s-ar impune scenariul roșu în toate școlile din România.

Întrebată dacă se va ajunge la scenariul roșu de predare în întreaga țară, Turcan a răspuns: „Nu cred că ne apropiem la nivel național de scenariul roșu și nu e de dorit. Toate studiile arată că învățământul cu prezentă fizică dă rezultate mai bune”.

„Prin măsurile asigurate de Guvern, școlile au tot ce le trebuie din perspectiva sănătății elevilor și profesorilor. Pe parcusrul lunii octombrie, inclusiv noiembrie.

Am cerut școlilor ca prin acei bani puși la dispoziție de către noi să facă stocuri de măști, dezinfectanți, containere sanitare, inclusiv tablete, dispozitive de predare în mediul online, să fie cheltuiți și școlile să facă astfel de achiziții ca nu cumva să ajungem în situația în care să rămână fără stocuri și așteaptă de la Guvern. Am văzut că achizițiile centralizate, pe cantități foarte mari iau timp”, a explicat vicepremierul Raluca Turcan, în platoul B1 TV.

Vicepremierul a ținut să le reamintească cadrelor didactice și autorităților locale că există bani care le-au fost puși la dispoziție, iar aceștia ar trebui să fie folosiți, cu determinarea școlilor și a Inspectoratelor Școlare. „Am pus la dispoziția Inspectoratelor Școlare o sumă de bani din bugetul de stat, să pornească aceste achiziții, pentru măști, dezinfectanți și tablete. Le cerem în continuare să colaboreze cu primăriile. Școlile trebuie să fie în permanentă legătură cu primăriile”, a explicat Raluca Turcan.

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că părinții ce vor fi nevoiți să își supravegheze de acasă elevii, de până în clasa a IV-a, atunci când desfășoară în sistem hibrid sau în totalitate online, vor beneficia de indemnizație de sprijin.

„Inclusiv pentru părinții vor fi nevoiți, ca urmare a CJSU , să stea acasă cu copiii, de exemplu elevii până în clasa a IV-a, vor primi acea indemnizație pentru sprijin să-și supravegheze copii. Până acum, în ordonanța pe care noi am dat-o introdusesem posibilitatea ca indemnizația să se acorde doar acolo unde școlile sunt închise pe criterii epidemiologic.

Am constatat însă că sunt situații, prin deciziile CJSU, în care și școlile până în clasa a IV-a sunt nevoite să intre în scenariul hibrid, iar copiii să stea câte o săptămână sau chiar două acasă, le vom acorda și acestor părinți indemnizația de sprijin, precum șomajul tehnic", a declarat Raluca Turcan în platoul B1 TV.

